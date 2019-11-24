Son dakika | Diagne Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Club Brugge'da Mbaye Diagne maç kadrosuna alınmadı.
Belçika ekibinin Galatasaray'dan kiraladığı golcü futbolcu PSG maçında kaçırdığı penaltı sonrası yaptıkları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Club Brugge'da Mbaye Diagne maç kadrosuna alınmadı.
Belçika ekibinin Galatasaray'dan kiraladığı golcü futbolcu PSG maçında kaçırdığı penaltı sonrası yaptıkları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
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