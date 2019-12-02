Son dakika! Diagne B takıma gönderildi!

PSG ile oynanan maçta penaltıcı olmamasına karşın atışı kullanarak kaçırmasının ardından kadro dışı bırakılan oyuncuya bu kez daha ağır bir ceza verildi.

İstanbul’a gelişi yönetimi kızdırdı

Belçika basınında yer alan haberlere göre Senegalli futbolcu geçtiğimiz hafta İstanbul’a yaptığı seyahati izinsiz gerçekleştirdi. Galatasaray-Brugge maçına denk gelen tarihte bireysel olarak Türkiye’nin yolunu tutan oyuncunun bu hareketi yönetimi kızdırdı.

Takımla idman yok, bireysel çalışma var

Ne yönetimin ne de teknik ekibin haberi olmadığı belirtilen bu seyahatin ardından Brugge yönetimi, Diagne’yi A takımdan ayırdı. Bundan böyle takımla idmanlara çıkamayacak olan futbolcuya kulüp tarafından, sadece tesislerde bireysel olarak çalışabilme izni verildi.

Brugge elinden çıkarmak istiyor

Maç kadrolarının dışında bırakılan Mbaye Diagne bu kararın ardından bu kez antrenman kadrolarının da dışında bırakıldı. Brugge yönetiminin bir sezonluk kiralama döneminin sonunu beklemeden oyuncuyu devre arasında elinden çıkarmanın yollarını aradığı belirtiliyor. (Skorer)