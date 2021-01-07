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Son dakika | Dev transfer iddiası: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Son dakika Mesut Özil transfer haberi... Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Arsenal ile anlaşmaya vardığı ve transferin bittiği belirtildi.

07 Ocak 2021, Perşembe 22:00 Son Güncelleme:
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Son dakika | Dev transfer iddiası: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe transferde çok büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Mesut Özil transferinde tüm pürüzlerin ortadan kalktığı ve Türk asıllı Alman yıldızın Fenerbahçe forması giymesinin kesinleştiği belirtildi. Aspor'daki programda konuşan kanalın Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini söyledi ve "Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Mesut Özil ve kulübü Arsenal ile arasındaki tüm pürüzler giderildi. Mesut Özil Fenerbahçe forması giyecek." dedi.



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