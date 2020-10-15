Son dakika | Derby County, Colin Kazım'ı transfer etti

Pachuca ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Colin Kazım Richards, Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County ile anlaştı

15 Ekim 2020, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Son dakika | Derby County, Colin Kazım'ı transfer etti

Son olarak Meksika’nın Pachuca ekibinde forma giyen Colin Kazım Richards, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. 34 yaşındaki oyuncu bir süredir antrenmanlara çıktığı İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile anlaştı

Sezona iyi başlayamayan ve gol yollarında zorlanan Phillip Cocu yönetimindeki Derby’nin hücumdaki opsiyonlarını artırmak istediği ve bu yüzden Kazım’ı transfer ettiği kaydedildi.

A Milli Takımımızla 37 maça çıkan Colin Kazım, ülkemizde Fenerbahçe , Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.

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