SON DAKİKA! Derbinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler. Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev maçta ise Ali Palabıyık görev yapacak.

25 Eylül 2019, Çarşamba 17:14 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Derbinin hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... 2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçları 27, 28, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak.Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu. Bir diğer önemli maç olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek. maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat.

6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

27 Eylül Cuma

20.30 M.Başakşehir-Ç.Rize: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Y. Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 A. Alanyaspor- D.G Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 İ.H. Konyaspor-İ.M. Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BTC Türk Y. Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

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