SON DAKİKA! Derbinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... 2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçları 27, 28, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak.Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu. Bir diğer önemli maç olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek. maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat.6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;27 Eylül Cuma20.30 M.Başakşehir-Ç.Rize: Fırat Aydınus28 Eylül Cumartesi15.00 Y. Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu17.30 A. Alanyaspor- D.G Sivasspor: Halil Umut Meler20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır29 Eylül Pazar14.00 İ.H. Konyaspor-İ.M. Kayserispor: Alper Ulusoy16.30 Antalyaspor- BTC Türk Y. Malatyaspor: Bahattin Şimşek16.30 Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık30 Eylül Pazartesi20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali ŞansalanBu haberi de okudularGalatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman canlı yayınlanacak?