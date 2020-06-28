Son dakika Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Muğla'da korkutan deprem...
Son dakika haberi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Osmaniye-Marmaris olan depremin derinliği 67.1 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
Son dakika haberi. Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.43'te, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 67.1 kilometre derinliğindeki deprem, Akdeniz'de Marmaris açıklarında gerçekleşti. Deprem sonrası AFAD'ın yaptığı paylaşımda "Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...