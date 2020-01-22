Son dakika deprem haberi: Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan depremi Kandilli Rasathanesi 5,6 büyüklüğünde açıklarken AFAD 5,4 dedi. Artçı sarsıntılar devam ederken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,6 büyüklüğündeki deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 22.34'te ise 3.7, 22.48'de 4.1, 22:57'de 3.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Merkes üssü Akhisar Manisa olan 22.22'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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