Son dakika haberi: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 19.09'da deprem meydana geldi. 12.1 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıklandı.

Bursa ve İzmir'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Deprem çevre iller Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Saat 05.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem daha olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10,51 kilometre derinde olduğu kaydedilmişti.