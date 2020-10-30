Son dakika|Deprem kaç şidettinde oldu? Deprem hangi illerde hissedildi? İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın duyurusuna göre depremin merkezi Seferihisar açıkları olarak kaydedilirken derinliği 16.54 km olarak ölçüldü.

"Karada olsa daha şiddetli hissedilecek"

Uzmanlar Ege'de 6.6 büyüklüğünde depremle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'Batı Anadolu güneyden kuzeye normal faylardan oluşan bir bölgedir. Yıkıcı bir deprem. Karada olsa daha şiddetli hissedilecek. Bu deprem geniş bir alanda' dedi.



