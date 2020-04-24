Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 37.72 kilometre derinliğindeki deprem, Akdeniz'de Marmaris açıklarında gerçekleşti. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte de hissedilmedi.



