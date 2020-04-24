Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Marmaris'de korkutan deprem
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinin 84 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan depremin derinliği 57.1 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 37.72 kilometre derinliğindeki deprem, Akdeniz'de Marmaris açıklarında gerçekleşti. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte de hissedilmedi.