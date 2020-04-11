Son dakika deprem haberi: AFAD, Datça açıklarında saat deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13:22'de Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.