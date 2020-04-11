Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Datça açıklarında saat 13.22'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12.7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Son dakika deprem haberi: AFAD, Datça açıklarında saat deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13:22'de Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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https://twitter.com/Kandilli_info/status/1248922523883974659