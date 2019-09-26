Son dakika deprem açıklaması

Son dakika deprem haberi: Galatasaray cephesinde de İstanbul'daki deprem sonrası açıklama geldi. Depreme, Türk Telekom Stadyumu'nda yakalanan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaşadıklarını twitter'da aktardı.

Yusuf Günay, İstanbul'daki depremle ilgili olarak, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı. Allah korusun" yazdı.

Marmara Ereğlisi açıklarında olduğu tespit edilen depremin şiddetinin 5.8 olduğu duyurulmuştu. Bu deprem 4.1, 2.6, 3.3 ve 4.0'lık artçı şoklar tespit edilmişti.

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