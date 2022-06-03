Son dakika! Denswil imzayı atıyor

Özellikle Edgar ve Vitor Hugo’nun sakatlıklarında savunmaya ilaç olan Stefano Denswil, Trabzonspor ’da devam edecek. Bologna’dan 1 yıllığına kiralanan ve İtalyan kulübüyle de kontratı sona eren Hollandalı stoperle yapılan yeni kontrat görüşmelerinde önemli mesafe katedildi. Abdullah Avcı’nın kalması yönünde rapor verdiği 29 yaşındaki savunmacı, ilk etapta yıllık 1.5 milyon Euro maaş talep etmişti. Bordo-Mavili yönetim ise mevcut kontratındaki 1 milyon 175 bin Euro’luk rakamı 1.3 milyon Euro’ya çıkardı. Denswil’in yoğun temasların ardından bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Süre ve imza parası...

Sözleşme süresinin 2 veya 3 yıllık olması beklenirken, imza parası ve diğer detaylar konuşuluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı son açıklamada, “Denswil’le görüşmelerimiz olumlu ilerliyor” derken, kısa zamanda bu konunun resmiyet kazanması bekleniyor.