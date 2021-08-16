Son dakika! Denizlispor, transfer yasağını kaldırdı

Denizlispor 'da başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Uz yaptığı açıklamada, Denizlispor için önemli bir engeli aştıklarını ifade etti. Transfer tahtasını açtıklarını dile getiren Uz, "Bu görevi alırken her türlü zorluğu bilerek aldık. Ateşten gömlek giydik. Gece gündüz çalıştık. Bugün transfer yasağını kaldırdık. Zor bir süreç oldu. Bugün itibariyle hiçbir futbolcuya borcumuz kalmadı. Denizlispor'un yeniden ayağa kalkmasında en büyük pay Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı aittir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HEDEFİMİZ BU SEZON LİGDE KALMAK"

Denizlispor'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Uz, "Önemli olan Denizlispor'un kayyuma gitmemesiydi. Göreve geldik ve transfer yasağını da kaldırdık. En az iki yıllık sözleşmeler imzalayarak, iki sezon boyunca transfer yasağı ile uğraşmak istemiyoruz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Bir hafta içerisinde transferleri bitirip Manisa FK maçına kadar teknik direktörümüzü de takımın başına getirmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA