Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferin her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray ve Kayserispor bonservis + takasta verilecek isimler konusunda görüşmeler yapıyor.
Fanatik ÖZEL
Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferin her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray ve Kayserispor bonservis + takasta verilecek isimler konusunda görüşmeler yapıyor.
Fanatik ÖZEL
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