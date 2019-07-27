Son dakika | Deniz Türüç Galatasaray'da

Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferin her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 13:10 Son Güncelleme:
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Son dakika | Deniz Türüç Galatasaray'da

Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferin her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 

Galatasaray ve Kayserispor bonservis + takasta verilecek isimler konusunda görüşmeler yapıyor.

Fanatik ÖZEL

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