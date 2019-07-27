Galatasaray, Kayserispor ile Deniz Türüç transferin her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray ve Kayserispor bonservis + takasta verilecek isimler konusunda görüşmeler yapıyor.

Fanatik ÖZEL