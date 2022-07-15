Marcao'yu, İspanyol ekibi Sevilla'ya satan Galatasaray , savunmadaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki isimlerin başında, Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer yer alıyor. İki kez Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Denayer'in menaceri Jesse De Preter, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek kulüple masaya oturdu. Belçikalı oyuncu için Cim Bom'un farklı bir yeri olması dolayısıyla menaceri, onu isteyen diğer kulüplerin aksine daha düşük bir maaş talebinde bulundu.

Fener ve Kartal da istedi

Denayer'in de yeniden Aslan'da oynamak istediği ancak buna rağmen taraflar arasındaki rakamsal farkların oldukça çok olduğu bilgisine ulaşıldı. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe , Beşiktaş , Başakşehir ve Trabzonspor'un da 27 yaşındaki stoperle daha önce temasa geçtikleri belirtildi. Trabzon ve Cim Bom hariç, diğer üç kulübün an itibarıyla gündemden çıktığı öğrenildi.

İhtimal düşük gözüküyor

Trabzon'a gitme ihtimali düşük olduğu konuşulan Denayer cephesi, Aslan'a açık kapı bırakarak teklifin artırılmasını bekliyor. Ancak diğer fırsatları da kaçırmamak isteyen Milli futbolcunun geleceğinin, önümüzdeki haftaya kadar netleşeceği konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Denayer'i, İtalya ve İspanya'dan da 4 takım istiyor. Bunların 3'ünün, ciddi şekilde Belçikalı savunmacıyı kadrolarında görmek istediği ve onun talep ettiği senelik maaşa yakın teklifler yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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