Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , uzun süredir görüşme gerçekleştirdiği Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldız, Siyah-Beyazlı ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Havalimanında, Dele Alli'yi Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşılarken, yıldız futbolcu kendisini bekleyen Siyah-Beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.





Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Satın alma opsiyonu

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık oynayacak olan Dele Alli için siyah beyazlılar, herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İngiliz yıldızın Ocak ayına kadar satın alma opsiyonu 6 milyon euro. Opsiyon yıl sonu kullanıldığı takdirde bu rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak.





Dele Alli'nin performansı

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. Dele Alli, İngiltere Milli Takımı’nda 36 maçta görev yaptı.



