SON DAKİKA | Davide Nicola kovuldu, Igor Tudor geri dönüyor!
Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, geçtiğimiz Kasım ayında göreve getirdiği Davide Nicola'nın görevine son verdiğini duyurdu. İtalyan kulübünün yeni hocasınınsa büyük ihtimalle Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor olacağı konuşuluyor.
Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, 4-1'lik Juventus ve 4-2'lik Napoli mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör Davide Nicola'nın görevine son verdiğini duyurdu.
Geçtiğimiz Kasım ayında göreve geldikten sonra çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İtalyan hocanın yerine getirilecek isminse Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor olacağı konuşuluyor.
Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezonun sonunda yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tuttuktan sonra görevinden ayrılmıştı.
Davide Nicola
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler