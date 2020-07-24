Yeni sezonda ayrılan yabancıları sonrası rotasyonda büyük bir değişime hazırlanan ve iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alex Hamilton ve RJ Hunter'dan sonra kısa rotasyonuna Daryl Macon'ı da ekledi.

NBA'de daha önce Dallas Maveriscks ve Miami Heat kadrolarında da yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-Kırmızılıların resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.





Daryl Macon kimdir?

29 Kasım 1995, Arkansas doğumlu oyuncu, 1.88 cm boyunda. Kolej kariyerine Holmes Community College'da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, üçüncü yılında Arkansas Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Arkansas'taki ilk sezonunda konferansının en iyi ikinci beşine seçilirken 13.4 sayı, 2.6 ribaund, 2.2 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Kolejdeki son yılında ise 17.1 sayı ve 4 asist ortalamaları tuttururken üç sayı çizgisinin gerisinden %43.8 gibi yüksek bir yüzdeyle oynaması dikkatleri çekti ve konferansında bir kez daha en iyi ikinci beşe seçildi.

2018 NBA Draft'ının ardından Dallas Mavericks ile G-League'i de içeren bir two-way kontrat imzaladı. 2019 yazında ise Miami Heat ile two-way kontrat imzaladı. G-League ve NBA'de geçen iki sezonunda 76'sı G-League'de olmak üzere toplam 88 maça çıktı ve 18.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

24 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Avrupa basketboluna ayak basacak.