Son dakika haberi: Trabzonspor, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile yollarını resmen ayırırken, İngiliz yıldızın alacaklarından da vazgeçtiğini duyurulmuştu. Bu beklenmedik ayrılık yıldız futbolcunun ülkesi İngiltere'de geniş yankı uyandırırken, Sturridge’in kariyeri boyunca yaşadığı senaryonun Trabzonspor'da da tekrarlandığını yazmıştı.

Daniel Sturridge’in transfer sezonu kapalı olduğu için Avrupa’da bir kulübe imza atamayacağı ve MLS'e transfer olacağı düşünülürken, işin aslı bambaşka çıktı.

Futboldan men edildi!

İngiltere Futbol Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın FIFA üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı.

Konu transfer bahisleri

Daniel Sturridge, Liverpool'da forma giydiği dönemde de bahis suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı. Sturridge'in direkt olarak bahis oynamadığı ancak futbol veya maçla ilgili bazı bilgileri oynayan kişilere aktardığı iddia edilmişti.

Sturridge'in bazı transferler ile ilgili ailesine ve çevresindekilere bilgi verdiği ortaya çıktığı belirtildi.

Erkek kardeşi Leon'a yasa dışı bahis oynatmıştı

Bu ceza Sturridge'in ilk vukuatı değil. İngiliz oyuncu, kardeşi Leon'a Sevilla'ya olası bir transferi için bahis oynatması nedeniyle dört haftası ertelemeli olmak üzere altı hafta men cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu kararın "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha önce reddedilen iki suçlama olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.