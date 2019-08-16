SON DAKİKA! Daniel Sturridge transferi resmen açıklandı!

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına geçen Trabzonspor, uzun bir süredir peşinden koştuğu İngiliz golcü Daniel Sturridge'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer'in ikinci başkanı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında yaptığı açıklamada, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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Ada basını maaşını duyurdu!

ESPN'in Birleşik Krallık edisyonunda yer alan haberde ise adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan golcü oyuncunun Trabzonspor'la sözleşme imzalamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi. Haberde Fırtına'nın bonservisi elinde olan yıldız isme yıllık 2-3 milyon euro bandında bir maaş ve performans bonusları önerdiği ve transferde sona geldiği belirtildi. Sturridge ailesi, Bordo Mavililer'in dün Sparta Prag'ı UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda 2-1 yendiği rövanş maçını da tribünden seyretmişti.