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Son dakika! Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar, bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği ardından tercihini Rus ekibinden yana yapan teknik direktör Daniel Farke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

02 Mart 2022, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Son dakika! Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri de bir dönem Beşiktaş 'ın da ilgilendiği ardından tercihini Kranodar'dan yana kullanan Daniel Farke

Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar, Alman teknik adam ve ekibiyle sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Krasnodar ve Daniel Farke karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Alman teknik adamla birlikte asistanları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John kulüpten ayrıldı.

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