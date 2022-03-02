Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri de bir dönem Beşiktaş 'ın da ilgilendiği ardından tercihini Kranodar'dan yana kullanan Daniel Farke.

Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar, Alman teknik adam ve ekibiyle sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Krasnodar ve Daniel Farke karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Alman teknik adamla birlikte asistanları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John kulüpten ayrıldı.