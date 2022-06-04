Norwich'ten ayrılığı sonrası özellikle Beşiktaş 'ın gündemine gelen Daniel Farke'nin Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle kısa sürede sona eren Krasnodar macerası sonrası yeni takımı belli oldu. Ülkesine dönen Farke, Borussia Mönchengladbach'ın başına geçti.

İlk kez Bundesliga'da A takım teknik direktörü olarak görev yapmaya hazırlanan Farke, Mönchengladbach ile Haziran 2025'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

İmzaya ilişkin açıklamalarda bulunan Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Roland Virkus, "Daniel Farke gibi ilerlemek istediğimiz yola mükemmel uyacak bir teknik direktör ile anlaşmayı başardık" ifadelerini kullandı.