Beşiktaş'a efsanevi futbolcusu Daniel Amokachi'den için müthiş transfer önerisi... "Kara tren" lakabıyla Siyah Beyazlılar'ın gönlünde taht kuran 47 yaşındaki eski santrfor, ülkesinde katıldığı bir radyo programında vatandaşı Chidozie Awaziem'in Beşiktaş'a gitmesi gerektiğini söyledi.

Brila FM'e konuşan Amokachi, Awaziem'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Leganes'in küme düşmesine üzüldüğünü belirtirken "Kendisi, kalitesiyle yeniden üst seviye liglerde forma giymenin yolunu bulmalı. Türkiye'de benim eski takımım Beşiktaş bir stoper arıyor ve Awaziem'in oraya çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Porto ile iki yıllık daha mukavelesi bulunan 23 yaşındaki stoper, daha önce yarım sezon da Çaykur Rizespor forması giymişti. 1.89 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler