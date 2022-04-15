Son dakika! Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, takımlar yeni sezon transfer hamleleri için harekete geçmiş durumda. Bu sezon da Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanacak gibi duruyor. Son olarak gündeme gelen bir iddia ise çok konuşulacak türden. Beşiktaş ile anlaşmaya sağlayamayan Cyle Larin'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş 'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.
Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.