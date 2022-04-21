Son dakika! Cyle Larin ezeli rakibe imza atıyor

Fenerbahçe , Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yakından ilgileniyor. İki taraf arasında menajer aracılığıyla kontak kuruldu.

Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe’ye önerdi.

Kartal’ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş’tan ayrılabilir ama İstanbul’da kalabilir.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Kanarya, şartlarını öğrenmek için Cyle Larin’in menajeri ile ilk teması kurdu. Larin 2 milyon euro maaş, imza parası ve 3 yıllık sözleşme istedi.

Maaşında indirime gitmesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali bir hayli yüksek.(Takvim)