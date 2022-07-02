Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kanadalı golcü mesajında, "Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.

Kanadalı futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum.







