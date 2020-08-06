SON DAKİKA! Cüneyt Çakır Barcelona Napoli maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde maçlar son 16 turundan başlayacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.