Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolseverlerin stadyumları coşkuyla doldurmasını istediklerini belirtti ve "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere Antalyaspor ile Beşiktaş 'ın karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası final maçında iki takım için de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmış ve futbolseverler uzun bir sürenin ardından tribündeki yerini almıştı.





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