Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 18:30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Koronavirüsle mücadelenin somut neticelerini almaya başladık.

Yeni hasta ve ölüm sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır.

40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik, şimdi de 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha getiriyoruz.

Türkiye'de hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, tedavileri ihmal edilmemiştir. Gerek mevcut hastanelerimizde, gerekse yeni açtığımız hastanelerimizde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz.

Yurtdışında olup ağır hastalık geçiren, tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik.

ABD'ye maske, yüz koruyucu, N95 maske gibi tıbbi yardım amaçlı malzemeler gönderiyoruz.

Hafta sonu sınırlandırması bayram sonuna kadar sürecek.

Bu hafta sonu da 31 ilimizde geçerli olmak üzere 1 Mayıs nedeniyle hafta sonu da dahil 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. (1 Mayıs-3 Mayıs arası)

1 Mayıs Cuma günü marketler 09:00-14:00 saatlerinde açık olacak.

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Biz Bize Yeteriz kampanyamızda 1 milyar 850 milyon lira toplanmıştır. Hayırseverlerimizi devam eden yardım kampanyamıza destek vermeye devam ediyorum.

Çiftçilerimizin kredi geri ödemelerini 6 ay erteliyoruz.

İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.