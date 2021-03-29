Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısıtlamalar...

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategoride olan illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi-Pazar olarak devam edecektir"

"Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecektir"

"Ramazan ayı süresinde ise hep birlikte hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını ülke genelinde uygulayacağız. Ayrıca lokanta ve kafe gibi işletmeler yine Ramazan ayı içinde sadece paket servis yapabilecek, toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir"











