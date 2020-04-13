Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemde olan konuları görüştü. Kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte alınan önlemlerden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına, aldıkları tedbirlerden hafta sonu sokağa çıkma yasağına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Her vatandaşımızın ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor.

Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de buna devam edeceğiz. Ülkemiz katkı veren dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum.

Tüm kamu kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Yoğun bakım kapasitemiz 40 binin üzerinde. Hadımköy'de de 100 Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Toplam test sayısında en başlardaki grupta yer alıyoruz.

Günlük toplam test sayısında dünya sıralamasında ilk sıralardayız. Toplam taburcu olan hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.

Sokağa çıkma yasağının açıklandığı ilk saatlerde yaşanan kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp, vatandaşlarımızı korumaktır.

İçişleri Bakanı'nın sorumluluğu üstlenmesini takdirle karşıladık.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 00:00'dan 19 Nisan 00:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önümüzdeki hafta sonunda da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kampanyamıza yapılan destek bugün itibariyle toplam 1 milyar 612 milyon TL olmuştur. Burada tüm milletime şükranlarımı sunuyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama: O mesajlar kalbime dokundu

İstifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Bakan Soylu, "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. O mesajlar kalbime dokundu." ifadelerini kullandı.



