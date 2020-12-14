Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan esnaf kesimine 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız"

"Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz"

"İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız"

"Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık 21:00'den 4 Ocak saat 5:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır"