SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Yılbaşında kısıtlama var mı?
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan esnaf kesimine 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız"
"Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz"
"İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız"
"Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık 21:00'den 4 Ocak saat 5:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır"