Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura toplam zammın da yüzde 30,5 olduğunu ifade etti, yeni düzenlemeyle hiçbir emeklinin 2500 lira altında maaş almayacağını belirtti. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Yeni KOSGEP desteği müjdesi) ''Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.''

''Kur Korumalı TL mevduatına, 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güveninin işaretidir.''

''Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve girdi fiyatlarındaki beklenmedik artışlar sebebiyle hazırlanan fiyat farkı çalışması Meclis’in takdirine sunulma aşamasındadır.''

''Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.''

(2021 yılı enflasyonu) ''Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara getirmekte kararlıyız.''

''Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5’e çıkardık.''

''Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.''