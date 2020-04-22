Corona Virüs nedeniyle ülkemizdeki tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Sporcular ve futbolcuların büyük bölümü kendi bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım futbolcularına moral vermek için bir video konferans gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer alacağı video konferans toplantı bugün saat 13:00'te başlayacak.

Antrenman programı uyan bütün milli futbolcuların konferansa katılacağı öğrenildi. Ayrıca gerçekleştirilecek video konferans toplantının daha sonra basına da servis edilmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



