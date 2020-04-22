Son dakika - Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım futbolcularıyla görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans toplantıda A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüşecek.

22 Nisan 2020, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Son dakika - Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım futbolcularıyla görüşecek!

Corona Virüs nedeniyle ülkemizdeki tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Sporcular ve futbolcuların büyük bölümü kendi bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım futbolcularına moral vermek için bir video konferans gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer alacağı video konferans toplantı bugün saat 13:00'te başlayacak.

Antrenman programı uyan bütün milli futbolcuların konferansa katılacağı öğrenildi. Ayrıca gerçekleştirilecek video konferans toplantının daha sonra basına da servis edilmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr


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