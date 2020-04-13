Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına saat kaçta çıkacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriken toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına saat kaçta çıkacak?

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının her hafta tekrar etmesinin karara bağlanacağı iddia ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajda cuma gecesi getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan kaosu işaret ederek ”Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Ancak Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama: O mesajlar kalbime dokundu

İstifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Bakan Soylu, "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. O mesajlar kalbime dokundu." ifadelerini kullandı.



