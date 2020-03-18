Son dakika haberi: Türkiye'de gözler 'Corona Virüsü' toplantısına çevrildi. İlki 3 Mart günü Çankaya Köşkü’nda yapılan kritik corona virüs toplantısının, ikincisi Beştepe'de, üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü’nde düzenlendi. Kritik toplantıya Sağlık Bakanı ve bir kaç Bilim Kurulu üyesi de katıldı. TOBB, Hak-İş gibi sivil toplum kurulu temsilcilerinin de bulunacağı toplantıda ekonomik kararların alınması bekleniyor.

Corona cirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "(Corona virüsü) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." dedi. Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

Ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor

80 kişilik salonda yapılacak corona virüsü zirvesinde önlemler de alınıyor. Öncelikle geniş bir masa bir metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de hijyen kuralları dikkate alınacak. Toplantıdan ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor.

Oktay ve 15 Bakan da katılacak

Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katılacak. Toplantıda alınan kararlar kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.



