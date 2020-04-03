SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamalar nedeniyle ulusa seslendi. Corona virüs salgınını azalması için tedbirleri sıkılaştırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağının bu gece itibarıyla 20 yaş altına da getirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının durdurulduğunu açıkladı. ve ekledi; "Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sarılarak, tedbirleri birebir uygulamaktır. Her birey kendi karantinasını kendi uygulamalıdır."

'1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır'

''Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.''

'Cemil Taşçıoğlu'nun adını Okmeydanı Hastanesi’ne veriyoruz'

"Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını asla unutmayacağız. Geçen gün hayatını kaybeden hocamız Cemil Taşçıoğlu'nun adını Okmeydanı Hastanesi’ne veriyoruz.”

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