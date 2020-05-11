Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaparak yeni sokağa çıkma yasağı tarihini duyururken seyahat yasağı kaldırılan illeri de duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

65 binin üzerindeki vatandaşımıza yaşlılık ödemesi yapıyoruz. Sağlık hizmetlerinde yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetiyle ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz.

Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum.

Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa destek grubuyla 5 milyon vatandaşımıza evine hizmet götürdük. Alışverişten maske dağıtımına kadar vefa sosyal destek grupları tarafından sağlandı.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek 2 milyar lirayı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken, bize Allah’ın emanet ettiği her canlı için gereken tedbiri alıyoruz.

Hayvanları otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla uğraşanların, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılayarak insanımıza yardım etmeyi sürdüreceğiz.

10 Mart tarihi üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka, ölüm ve yoğun bakım sayımız giderek azalıyor. Buna mukabil, iyileşen hasta sayımız ve test sayımız katlanarak artıyor.

Maskesiz olarak asla dışarı adım atmayacağız. Fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup, hayatımızı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz, iş dünyamıza çarklarını çevirebilecekleri alan açmanın gayreti içerisindeyiz.

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10:00-16:00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 17 Mayıs günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs ve 22 Mayıs günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecekler.

Bu hafta yaptığımız değerlendirmede 9 şehrimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.