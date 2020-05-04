Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi.

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.

Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi uygulama koyduk bu sayede düşük ölüm oranı ve vaka sayısının artışının önüne geçtik.

Salgını ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tüm adımları kararlı bir şekilde aldık. Okullardaki eğitim öğretimleri vakitlice erteledik. İbadetlerin camiilerde toplu şekilde yapılması yerine evlerde ifa edilmesini yaptık.

Covid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, salgınla mücadelesini 4 ana hedef noktasında yürütmüştür. Bunlar fiziki temas, sağlık malzemeleri, temel ihtiyaçların aksamaması ile kamu düzeninin devam etmesidir.

Başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplam 1 milyar 910 milyon lira toplandı.

Doktoruyla, hemşiresiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her şey eskisi gibi tam manasıyla olmayacak.

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz.

Aziz milletim; sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs Haziran Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İŞTE NORMALLEŞME PLANI

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olan günlerin birinde 4 saatliğine sokağa çıkmaya müsaade ediyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü olacak. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs'ta, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs'ta 11:00-15:00 arasında yürüme mesafesi sınırıyla dışarı çıkabilecek.

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması bu geceden itibaren sona erecek. Diğer büyük şehirler ve Zonguldak'taki yasak 15 gün uzatıldı.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.

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5 Mayıs'ta taksilerde tek-çift plaka uygulaması sona eriyor.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler.

Cerrahi maske ve bez maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenecek.

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

Gelişmeler ve ihtiyaca göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür. Salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurabiliriz.

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