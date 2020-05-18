Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirdi. Saat 15.30'da başlayan toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Erdoğan, toplantı sonrasında açıklamalar yaptı. Erdoğan, arefe günü dahil olmak üzere Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca eğitim öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ne ülkemizde ne de dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize destek olmak için gece gündüz çalışan VEFA sosyal destek grubuna teşekkür ediyorum.

Diğer insanlarla temasımız olan her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. insanlarla aramızda sosyal mesafe kurmaya özen göstereceğiz.

Tedbir öncelikli yeni dönemi 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak tanımlıyoruz.

Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarı ile sürüyor. Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır.

Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde salgına karşı ciddi birikime sahip olduk.

Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz.

Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

81 ilde 23, 24, 25, 26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

4 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.

Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

29 Mayıs Cuma günü müftülükler ve valilikler tarafından şartları uygun olarak belirlenmiş camileri ibate açıyoruz. Bir süre öğlen ve ikindi vakitlerde cemaatle namaz kılınıcak. Diğer vakitlerde bireysel namaz uygulaması sürecek.

MEB'e bağlı okullarda eğitim öğretim yılını bitirmeye karar verdik. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.