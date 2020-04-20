Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-26 Nisan tarihlerinde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyledi. Erdoğan, "23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Rejimin İdlib'deki ateşkesi ihlal etmesine izin verilmeyecektir. Türkiye Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.

Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu vicdansız eylemlerinden bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz.

Buradan uluslararası kamuoyunu bir kez daha meşru hükümete destek vermeye devam ediyoruz.

Bölücü örgütün salgın döneminde bile eylemlerine ara vermemesi terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

CORONA VİRÜS

Türkiye salgınla mücadeleyi dört ana başlıkta uygulamaktadır. Birincisi mesafeyi açmaktır.

İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini tesis etmektir.

Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında zincirin aksamamasıdır. İstisnai görüntüler dışında eksiğimiz bulunmuyor.

Dördüncüsü de kamu düzeninin bozulmamasıdır. Polisimiz, bekçimiz tüm unsurlarımız fedakarca görevlerini yürütüyor.

Bugüne kadar üç milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Ülkemizde kayda değer bir sorun yaşanmadı.

Aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini sürdürüyor. Onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Ücretsiz maske dağıtımı sürüyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Mayıs sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

Elimizde epeyce bir stoğu bulunan ve hastalığın erken dönemlerin kullanımında kullanılan ilaçların yerli üretimine de firmalarımız başladı.

Koruyucu sağlık donanımlarının yerli üretimi konusunda da önemli mesafe katettik. N95 ve N99 maskelerinin nanofiber filtrelerinin geliştirme süreci bitti, en kısa sürede üretime geçiyoruz.

Haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını temel faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması getirmeyi planlıyoruz.