SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif

Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçını kaçırması bekleniyor.

22 Ekim 2020, Perşembe 14:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif

Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı! Marca'nın haberine göre daha önceden koronavirüs testi pozitif çıkan Ronaldo'ya ikinci bir test yapıldı ve bu testin de sonucu pozitif çıktı.

Ronaldo, böylece 28 Ekimde oynanacak Juventus - Barcelona maçını kaçıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo - Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.



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