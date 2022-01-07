Covid-19'a yakalanan Fenerbahçe 'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, tedbir amaçlı hastanede geçirdiği sürecin ardından taburcu edildi.

Tercihe bağlı şekilde hastanede birkaç gün geçiren Aziz Yıldırım'ın dün itibariyle Covid-19 testi negatif çıktı. Hastalığı hafif atlattığı belirtilen 69 yaşındaki Yıldırım'ın hastaneden ayrıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç da ikinci kez olmak üzere Covid-19'a yakalanmıştı.