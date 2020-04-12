SON DAKİKA! Coronavirüs tedavisi gören Boris Johnson taburcu oldu
Geçtiğimiz günlerde corona virüs teşhisi konulan, ve yüksek ateş, öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Yeni tip coranavirüs (covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktığı bildirilmişti. Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.
TABURCU EDİLDİ
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi