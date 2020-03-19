SON DAKİKA: Corona virüsünden ikinci ölüm! Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi ve corona virüsü nedeniyle bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, hastanın 61 yaşında ve erkek olduğu bilgisini verdi. Böylece corona virüs kaynaklı can kaybı ikiye yükseldi.

Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü / Covid-19 Corona virüs belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az Corona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.Aynı zamanda solunum problemlerine neden olan, MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu’da tespit edilmiştir. Hastalık Kontrol Merkezleri’nin verdiği bilgiye göre semptomları çok daha şiddetli olan MERS ile enfekte olan her 10 hastanın dörtte üçü ölmüştür.

Corona / Covid-19 Corona virüsten korunma için neler yapılabilir?

Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.Dünya Sağlık Örgütü, Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın, El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın, Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın, Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın, Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin, Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin, Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.



