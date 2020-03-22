Son dakika! Corona virüsü canlı takip! İşte son dakika gelişmeleri...

22 Mart son dakika corona virüsü gelişmeleri... Corona virüsü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırmaya başlarken, corona virüsü ile alakalı yeni ve sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Juventus’ta ise corona virüse yakalanan futbolcu sayısı 3’e yükseldi. Daniel Rugani’nin ardından Blaise Matuidi’nin virüse yakalandığı Siyah-Beyazlılar’da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ayrıca spor kulüplerinden yeni corona virüs önlemleri alınıyor. Fanatik canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika corona virüsü ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

SON DAKİKA 22 - 23 MART PAZAR CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

17.15 | Juventus'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

16.00 | İtalya Serie C ekibi Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

15.40 | Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerinin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

14.55 | Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Numan Ceyhan, eşi Arzu Ceyhan ile birlikte corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

11:52 | Corona virüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligleri ertelemesinin ardından Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla 6 maddenin yer aldığı anlaşmalar imzalamaya başladılar.

10:55 | Avustralya'da futbol ligi (Amerikan futbolu) haziran ayına kadar askıya alındı.

10.00 | Çin'de Shandong Luneng forması giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce Everton ve Manchester United için ter dökmüştü.

23:00 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

22:31 | Milan, futbol direktörü Paolo Maldini ve Milan'ın genç takımında oynayan oğlu Daniel Maldini'nin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

21:14 | Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

20:55 | Fenerbahçe, erkek basketbol takımı, teknik ve idari çalışanların corona virüs testi yaptırdığını hiçbir oyuncusunda hastanede tedavi altında olması gereken bir durumun olmadığı, sadece idari çalışanlardan bir kişinin tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

17:12 | İçişleri Bakanlığı: 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

14:40 | İçişleri Bakanlığı: Corona virüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

14:19 | Basketbol Milli Takımımızın koçu Ufuk Sarıca da Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj paylaştı: "Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun...Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır.. EvdeKal"

14:02 | Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

13:50 | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Corona virüs tedbirleriyle ilgili, "Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır." dedi.

13:45 | Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya destek: "Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"

13:43 | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı: Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

13:39 | Galatasaray 'dan Fenerbahçe açıklaması: Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

13:24 | Beşiktaş Erkek basketbol takımı da Fenerbahçe Beko'nun yaptığı Corona Virüs açıklaması sonrası tüm takımı kontrolden geçirme kararı aldı. İki takım 8 Mart'ta karşı karşıya gelmişlerdi. (Orhan Yıldırım)

13:15 | Trabzonspor mesaj yayınladı. Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

12:40 | Fenerbahçe: Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip #Coronavirus (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

10:26 | Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

10:18 | Malavi ve Burundi liglerinden sonra Karayipler'den Saint Kitts ve Nevis Ligi İddaa bültenine eklendi!

07:48 | Meksika Liga MX Başkanı Enrique Bonilla, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

07:31 | İstanbul'da haftasonları uygulanan 7/24 ulaşım hizmetine Corona Virüs önlemleri gereğince geçici süre ara verildi. Ulaşım seferlerinde de sefer sayıları azaltılıyor.



