Dünya'da futbolda Corona Virüs'ten ilk can kaybı geldi. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre, Malaga kentinde yaşayan 21 yaşındaki teknik direktör Francisco Garcia Korona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Atletico Portada Alta takımının genç takımını çalıştıran Garcia'nın kanser tedavisi gördüğü ve kısa süre önce Korona Virüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

Futbol camiası içinde Francisco Garcia, Corona Virüs'ten hayatını kaybeden ilk isim oldu. Daha önce bir çok sporcunun testi pozitif çıkmıştı.



