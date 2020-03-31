Son dakika | Corona Virüs vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü tablosu açıklandı.

Son dakika haberine göre Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre can kaybı 214 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531 oldu. Türkiye'de iyileşen hasta sayısı ise 243 oldu. Bugün 15.422 test yapılırken vaka sayısı 2704 vefat sayısı ise 46 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.' ifadelerini kullandı.