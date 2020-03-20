Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili açıklama Twitter'dan geldi. Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi verdi, hastanelerin durumunu ve sağlık altyapısını anlattı.

Koca, bir iki gün içinde, hızlı tanı kitinin devreye girmiş olacağının belirterek, "Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibarıyla bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bilgilendirmenin ardından soruları cevaplayan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı bilgiledirmede, "85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.